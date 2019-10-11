«Сейчас на улицах спокойно». В саратовском правительстве рассказали об обстановке в городе

Массовые выступления местных жителей прошли в ночь на 11 октября в Саратове после того, как здесь нашли мертвой девятилетнюю Лизу Киселеву. Разъяренная толпа требовала выдать ей на растерзание задержанного подозреваемого. Сейчас город успокоился.

«Сейчас на улицах спокойно. Безусловно, такая тема не оставляет равнодушными людей, все переживают, сочувствуют родителям. То, что произошло ночью — это тоже можно понять, было задействовано огромное количество волонтеров, сильные эмоции», — рассказали в правительстве Саратовской области Telegram-каналу Life Shot.

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В среду, 9 октября, Лиза Киселева в 07:30 утра вышла из дома по улице Высокой и направилась в школу во 2-м Магнитном проезде. В класс она так и не вошла, пропав по дороге. Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда «Лиза Алерт». Тело девочки нашли между гаражей в Саратове в ночь на пятницу, 11 октября. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого, 35-летнего местного жителя.

Разъяренная толпа, которая собралась на месте страшной находки, требовала от полиции выдать им подозреваемого в убийстве ребенка. Местные жители намеревались устроить над ним самосуд. Правоохранители доставили задержанного в отделение полиции, около здания которого тоже стали собираться разгневанные саратовчане. Ближе к утру людей удалось уговорить разойтись.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов сотрудников центрального аппарата СК в помощь местным экспертам. Расследование продолжается.

Власти Саратова окажут всю необходимую помощь семье убитой девятилетней девочки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города. Между тем саратовский градоначальник Михаил Исаев написал в своем Instagram, что виновный будет наказан по всей строгости закона.