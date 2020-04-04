В Саратове от инфаркта умер пациент с коронавирусом

Причиной смерти стал инфаркт миокарда, сказала Мазина. Больному было 76 лет, он находился в тяжелом состоянии на лечении в одной из больниц города после повторного инфаркта.

Пациент на протяжении долгого времени страдал тяжелой сердечно-сосудистой патологией, подчеркнула Мазина, у него были также сопутствующие заболевания.

Параллельно с основным заболеванием врачи диагностировали у него состояние, которое потребовало обследования и оказания помощи в хирургическом стационаре, добавила министр. Для этого пациента перевели в другое медицинское учреждение.

«В процессе лечения выяснилось наличие у него контакта по коронавирусной инфекции при нахождении в предыдущем медицинском учреждении. В связи с этим были взяты анализы на COVID-19 как у контактного лица. Впоследствии диагноз подтвердился лабораторно», — рассказала Мазина.

При этом отмечается, что у больного не было клинических признаков коронавируса.

Пациенту была оказана полная медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

В учреждении, где находился скончавшийся пациент, приняли меры по предотвращению распространения инфекции. Все контактировавшие с мужчиной люди проходят обследование и находятся под наблюдением.