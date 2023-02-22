Общество 22 февраля 2023, 19:43 «В самые короткие сроки». Мишустин раздал поручения по итогам послания президента Премьер-министр Мишустин раздал кабмину поручения по итогам послания Путина Сайт Правительства России

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Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от членов кабмина немедленно взяться за выполнение задач, которые поставил президент Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. Указания он раздал во время заседания правительства.

Участникам СВО

В первую очередь Мишустин коснулся вопроса поддержки близких участников специальной военной операции.

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Контроль за запуском фонда, который будет помогать семьям погибших бойцов спецоперации и ветеранам СВО, он возложил на вице-премьера Татьяну Голикову.

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«Его отделения должны быть открыты в каждом регионе страны до конца текущего года», — сказал премьер-министр.

Дети и образование

Мишустин поручил как можно скорее подготовить документы для повышения налоговых вычетов на обучение детей. Также он отдельно выделил вопрос о получении маткапитала жителями новых регионов на всех детей, рожденных с 2007 года.

Значимым направлением глава правительства назвал развитие образования. Он призвал продолжать строительство и ремонт школ в соответствии с планами, в том числе в присоединенных регионах.

Жилье для ученых и работников ОПК

Также Мишустин приказал найти резервы на расширение программы жилищных сертификатов для молодых ученых и разработать программу льготного арендного жилья для работников ОПК.

«В самые короткие сроки надо подготовить специальную программу льготного арендного жилья для работников ОПК, имея в виду, что ставка аренды для них должна быть существенно ниже, чем в среднем по рынку», — сказал он.

Поддержка экономики

Чтобы решить поставленные президентом задачи по поддержке бизнеса и запуску перспективных промышленных проектов, премьер-министр поручил кабмину сформировать перечень отечественного высокотехнологичного оборудования и порядок предоставления бизнесу налоговых льгот на его покупку. Необходимо также проработать механизмы страхования частных инвестиций.

«В целом эти инструменты должны помочь предпринимателям быстрее адаптироваться к текущим условиям», — подчеркнул Мишустин.

Развитие регионов

Кроме этого, премьер-министр напомнил о необходимости развития инфраструктуры в регионах, создания логистических коридоров, модернизации ЖКХ, а также продолжения программы бесплатной газификации.

Контролировать реализацию всех мер, которые были заложены в послании, будет зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко.