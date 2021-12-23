В Самаре и Краснодаре начнут выдавать рубли за сданные бутылки

Самарская область и Краснодарский край подписали с Российским экологическим оператором соглашение об установке фандоматов по приему пластиковой и алюминиевой тары. Соответствующий документ был подписан 20 декабря, сообщает пресс-служба РЭО. В Краснодаре проект уникален тем, что впервые будут запущены фандоматы контейнерного типа.

«Самарская область и Краснодарский край подписали с ППК протокол об условиях в рамках проекта по установке фандоматов. Совместно с региональным оператором Самара установит в следующем году 300 фандоматов. Что касается Краснодарского края, то там в рамках проекта будут установлены фандоматы нового формата на базе 20-футового контейнера, это первый пилотный проект с участием фандоматов контейнерного типа, оснащенных сортировочной лентой внутри. Такие фандоматы появятся в количестве 400 штук в пределах города Краснодар и еще 200 — по региону», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Все автоматы принимают тару в виде пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Граждане смогут обменивать вторсырье на бонусы и скидки. Система сбора отходов через фандоматы призвана стимулировать население к раздельному сбору и направлена на то, чтобы вовлекать больше отходов в оборот.

«Способствовать увеличению доли перерабатываемого ТКО поможет в том числе внедрение типовых технологических решений по раздельному сбору отходов.

Интерес регионов к таким решениям на всей территории России — это шаг в сторону депозитной системы по возврату в хозяйственный оборот полезных фракций и действенный элемент экономики замкнутого цикла», — отметил советник генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Михаил Панченко.

«Для Краснодарского края как курортного региона особенно важно внедрять раздельный сбор и переработку мусора, чтобы сократить объемы захораниваемых отходов и сберечь нашу уникальную экологию. Установка фандоматов расширит необходимую инфраструктуру, а также будет способствовать развитию культуры бережливого потребления. Мы стараемся использовать самые современные технологические решения для выполнения этой задачи, а также достижения показателей нацпроекта „Экология“. И благодаря поддержке ППК РЭО край ещё больше приблизится к поставленной к цели», — отметил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Кроме того, РЭО следит за опытом Белгорода по установке фандоматов уличного типа. Уникальность пилота — скидки на услуги ЖКХ. За минувшую неделю с 6 по 12 декабря белгородцы сдали в фандоматы 4 410 единиц вторсырья, а за все время работы вендинговых автоматов в городе собрано 31 225 единиц перерабатываемых отходов: пластиковой тары — 24 860 единиц и алюминиевых банок — 6 365 единиц. В преддверии новогодних праздников количество пластика в обычных отходах граждан увеличивается, а фандомат — отличный способ сэкономить на ЖКХ и ответственно подойти к вопросу мусора.

Пилотный проект Российского экологического оператора по установке 10 тысяч фандоматов в 10 регионах России был запущен в 2021 году. Планируется, что все фандоматы будут установлены в 2021–2022 годах в таких субъектах РФ, как Белгородская, Челябинская, Нижегородская, Московская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Татарстан, Севастополь и Краснодарский край. Первые 10 фандоматов для приема пластиковой и алюминиевой тары установили в Белгородской области в рамках пилотного проекта. Всего в регионе появится 600 фандоматов. Каждый фандомат будет собирать в среднем более 300 единиц тары в день.