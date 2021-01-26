В «Руспродсоюзе» не увидели повода для дефицита сахара и подсолнечного масла

Россиянам не стоит опасаться дефицита продуктов, которые попали под регулирование цен. «Правительство предприняло все меры, чтобы и снизить цены, и чтобы не было дефицита», — заявил «360» зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Ранее Счетная палата заявила, что государственное регулирование цен «несет в себе системные риски» и чревато возникновением дефицита товаров.

Минсельхоз, со своей стороны, оценил ситуацию на агропромышленном рынке, отметив, что не ожидает возникновения дефицита.

При этом, по данным Росстата, к концу 2020 года цены на сахар и подсолнечное масло в среднем по стране были выше тех, о которых договаривалось правительство с производителями.

По словам Дмитрия Леонова, производители подсолнечного масла могут продавать его как на внутреннем рынке, так и за границу.

«Были подняты пошлины на продажу за рубеж через Черное море и стало выгоднее продавать внутри страны. Примерно такая же ситуация по сахару», — заявил он «360».

Леонов уточнил, что введенные пошлины делают экспорт российского подсолнечного масла невыгодным. И даже если производители решат продавать больше вне России, «у них по этой цене никто не купит».

Специалист рассказал, что подсолнечник собирают в сентябре–октябре, после чего семечки хранят на элеваторах. Производители масла равномерно распределяют этот объем по всему году для переработки, поэтому производство из-за роста пошлин не остановится.

Замглавы правления «Руспродсоюза» считает, что с повышением вывозных пошлин усилится конкуренция на внутрироссийском рынке. В результате цены там будут снижаться, однако на сколько именно, собеседник «360» сказать затруднился.

По крайней мере, в крупных федеральных сетях цены на сахар и подсолнечное масло расти не будут, заявил Леонов.