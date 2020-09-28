В РСПП оценили новый план восстановления экономики России

По его словам, в экономике стоит сделать акцент на поддержке малого и среднего бизнеса — и это отражается в представленном плане.

«Давайте посмотрим на ту же самую структуру расходов. Две главные проблемы, с которыми столкнулась наша экономика, — это резкое снижение доверия у широких слоев населения — у среднего класса — к действиям бизнеса. Если мы видим реальную поддержку малого и среднего предпринимательства и до уровня, когда проект становится самодостаточным и к нему начинают проявлять интерес доминирующие в стране экономики, вот если мы поддержим малый и средний бизнес и массово будем вкладывать средства государства в развитие инфраструктуры, занятости и повышение доходов, — да, это сработает. В принципе, это звучит в новом плане, и я полон оптимизма. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях», — подчеркнул Прексин.

Член РСПП добавил, что правительство поступает правильно, делая акцент на развитии легкой промышленности и внутреннего туризма. Он добавил, что стоит уделить внимание и развитию транспортной инфраструктуры, которая позволила бы поддержать эти две сферы.

«Что касается самой идеи развития внутреннего туризма и легкой промышленности, она абсолютно правильная, в это надо вкладывать, это действительно может служить одним из стимулов развития экономики. Но я бы не сказал, что это будет главным стимулом. Гораздо больше, я бы сказал, был бы эффект от развития реальной транспортной инфраструктуры, причем не только от дорожного строительства, но и от железнодорожного строительства», — заключил Прексин.

23 сентября, сообщил «Коммерсантъ», правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики. Он отличается от своих рабочих версий. Ожидалось, что документ станет программой посткризисных государственных инвестиций, которые приведут к росту ВВП. Но на деле план во многом развивает заложенный в апреле–июне тренд коронакризисных мер.

Итоговая оценка плана составляет 6,4 триллиона рублей. Но около половины средств уже потратили на поддержку бизнеса России в апреле–июне 2020 года. Отличительная особенность документа кроется в том, что, по сути, впервые власти решили не разово выделять средства, затыкая образующиеся в экономике или социальной сфере дыры, а развить сделанное, улучшить и упростить механизмы взаимодействия бизнеса и власти.

Для этого в правительстве предлагают использовать негативные последствия пандемии. Например, из-за закрытия внешнего системно развивать внутренний туризм. А из-за спада ввоза товаров уделить внимание импортозамещению продукции легкой промышленности.