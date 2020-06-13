В РПЦ заявили о неготовности россиян к замене паспортов QR-кодами

«Люди не доверяют тем электронным заменителям, которые постепенно приходят на смену привычным человеку документам. Эти электронные коды никто толком не знает — как они будут действовать, кто за ними будет скрываться, как их будут контролировать», — сказал он.

По его мнению, серьезной проблемой может оказаться и утечка личных данных граждан из электронных баз. Он упомянул, что такие новости — не исключение. С бумажными же паспортами все гораздо проще и надежнее, отметил митрополит. Владелец документа сам несет за него ответственность и может положить в сейф для сохранности.

«Если его украли, то это моя беда. …Если будет электронный паспорт, то мы не знаем, кто это будет все контролировать, поэтому у людей возникает справедливое недоверие к этим инициативам», — пояснил иерарх.

Он также напомнил, что раньше россиянин получал свой первый паспорт в 16 лет. Тогда для молодого человека это было настоящим событием в жизни, поэтому определялось и его дальнейшее серьезное отношение к документу.

Для перехода на электронные носители «требуется серьезная разъяснительная работа», заявил митрополит.

«Но пока общество явно не готово к тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды», — заключил иерарх.

Ранее Минкомсвязь предложила провести эксперимент по использованию специального мобильного приложения «Мобильный идентификатор» в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го. Оно бы использовалось вместо паспорта при предоставлении некоторых государственных, муниципальных и иных услуг.