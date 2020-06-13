    13 июня 2020, 18:30

    В РПЦ заявили о неготовности россиян к замене паспортов QR-кодами

    Алена Макаренко

    Россияне пока не готовы обменять обычные бумажные паспорта на их электронные аналоги. Перед заменой предстоит провести большую разъяснительную работу среди населения. Это мнение глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион озвучил в эфире телеканала «Россия 24».
    В РПЦ заявили о неготовности россиян к замене паспортов QR-кодами

    «Люди не доверяют тем электронным заменителям, которые постепенно приходят на смену привычным человеку документам. Эти электронные коды никто толком не знает — как они будут действовать, кто за ними будет скрываться, как их будут контролировать», — сказал он.

    По его мнению, серьезной проблемой может оказаться и утечка личных данных граждан из электронных баз. Он упомянул, что такие новости — не исключение. С бумажными же паспортами все гораздо проще и надежнее, отметил митрополит. Владелец документа сам несет за него ответственность и может положить в сейф для сохранности.

    «Если его украли, то это моя беда. …Если будет электронный паспорт, то мы не знаем, кто это будет все контролировать, поэтому у людей возникает справедливое недоверие к этим инициативам», — пояснил иерарх.

    Он также напомнил, что раньше россиянин получал свой первый паспорт в 16 лет. Тогда для молодого человека это было настоящим событием в жизни, поэтому определялось и его дальнейшее серьезное отношение к документу.

    Для перехода на электронные носители «требуется серьезная разъяснительная работа», заявил митрополит.

    «Но пока общество явно не готово к тому, чтобы заменять паспорта на электронные коды», — заключил иерарх.

    Ранее Минкомсвязь предложила провести эксперимент по использованию специального мобильного приложения «Мобильный идентификатор» в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го. Оно бы использовалось вместо паспорта при предоставлении некоторых государственных, муниципальных и иных услуг.