По его словам, священники и их семьи живут на средства из пожертвований на поддержание прихода. «Людей нет — нет пожертвований», — сказал он.

По словам Легойды, некоторые прихожане предлагают перевести деньги онлайн. Он назвал этот шаг правильным, ведь другой финансовой поддержки сейчас у церкви нет.

Представитель РПЦ также поблагодарил депутатов Госдумы, которые накануне освободили все религиозные организации от налогов на ближайшее время, об этом сообщал «Интерфакс».

Ранее «360» писал о том, как сложно это время переживают религии всего мира. Помимо РПЦ, некоторые организации заявили, что опасаются закрытия и мусульманских общин. А в Ватикане из-за отсутствия туристов теряют свои доходы знаменитые музеи и храмы.