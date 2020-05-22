«Людей нет — нет пожертвований». В РПЦ заявили о финансовых проблемах из-за пандемии
РПЦ сейчас переживает чрезвычайно сложное время. Верующие перестали приходить в храмы, соответственно и пожертвований стало в разы меньше. Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на онлайн-слушаниях Общественной палаты.
По его словам, священники и их семьи живут на средства из пожертвований на поддержание прихода. «Людей нет — нет пожертвований», — сказал он.
По словам Легойды, некоторые прихожане предлагают перевести деньги онлайн. Он назвал этот шаг правильным, ведь другой финансовой поддержки сейчас у церкви нет.
Представитель РПЦ также поблагодарил депутатов Госдумы, которые накануне освободили все религиозные организации от налогов на ближайшее время, об этом сообщал «Интерфакс».
Ранее «360» писал о том, как сложно это время переживают религии всего мира. Помимо РПЦ, некоторые организации заявили, что опасаются закрытия и мусульманских общин. А в Ватикане из-за отсутствия туристов теряют свои доходы знаменитые музеи и храмы.