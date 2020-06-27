В РПЦ высказали отношение к трансгендерам

Русская православная церковь (РПЦ) не призывает к дискриминации трансгендеров и сексуальных меньшинств. Она выступает против размывания абсолютных нравственных норм, на которых жизнь людей строилась веками.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В поправках к Конституции особенно важна поддержка семьи, как союза мужчины и женщины.

«Сейчас в разных странах вводятся такие законодательные нормы, которые расширяют понятие семьи, и семьей можно уже в некоторых странах называть союз между двумя мужчинами, или двумя женщинами, или какой-то еще более фантасмагорический, противоестественный союз», — сказал митрополит.

В российском законодательстве закрепляется основополагающий принцип, на котором столетиями строилось человеческое общежитие. Согласно нему, семья — это союз мужчины и женщины.

РПЦ выступает не за то, чтобы люди подвергались гонениям за свой образ жизни, отметило агентство Ura.ru. Церковь хочет, чтобы не размывались те «абсолютные нравственные нормы, на которых веками строилась жизнь людей, которые позволяли людям плодиться и размножаться».

Посольство Великобритании в Москве придерживается иной точки зрения. Дипломаты вывесили флаг ЛГБТ на фасаде здания. Так они решили поддержать представителей сообщества, потому что для них неприемлемы любые формы дискриминации, в том числе и на основе сексуальной ориентации. В Госдуме в ответ предложили повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский.