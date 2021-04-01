В РПЦ вступились за «униженных песней» Manizha российских женщин

Православная церковь считает, что российским женщинам не нравится песня Manizha «Russian Women». Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что униженные представительницы прекрасного пола имеют право, чтобы их голос был услышан.

«В церкви видят негативную реакцию российской женской общественности, в том числе православной. Мы это рассматриваем, как сигнал, что данное произведение небесспорно с точки зрения уважения женского достоинства, поэтому мы считаем, что женщины, которые чувствуют себя униженными такими произведениями, заслуживают, чтобы голос их был услышан и принят во внимание», — заявил он в беседе с «360».

Ранее победитель четвертого сезона шоу «Голос» иеромонах Феофан заявил, что Manizha пытается прогнуться перед Европой. Он заявил, что ее песня недостойна Евровидения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила перепроверить результаты зрительского голосования на национальном отборе для Евровидения. Она заявила, что ей непонятно, как в результате голосования победила песня «Russian Woman».