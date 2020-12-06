В РПЦ рассказали о принципах проведения экзорцизма

Некоторые священники Русской православной церкви практикуют обряды по изгнанию бесов, однако для их проведения существует ряд ограничений. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«Существует в Церкви такая практика, она называется экзорцизмом, в просторечье — отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и он читает специальные молитвы об изгнании бесов», — рассказал иерарх в эфире «России 24».

По словам Илариона, этот чин может совершать не всякий священник, а только тот, который получил на это благословение от архиерея. Также обряд никогда не совершается над детьми. Кроме того, необходимо разделять «определенные феномены психического порядка» и беснование.

«Беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода», — добавил представитель РПЦ.

Так Иларион прокомментировал случай в Волгоградской области, где родители пытались изгнать бесов из десятилетнего сына, читая молитвы и брызгая на него святой водой. Также они надеялись на силу икон и чеснока.

Иларион увидел «вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви».