В РПЦ рассказали, как отпраздновать Пасху в условиях самоизоляции
Член рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда рассказал, как отпраздновать Пасху. Об этом сообщил RT.
По его словам, «празднование Пасхи в разных регионах будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации и тех ограничений, которые введены властями». В Москве Церковь советует остаться в этот праздник дома, так как в городе больше всего случаев инфицирования.
Легойда уточнил, что «любой человек может самостоятельно освятить куличи и пасхи дома, используя для этого Крещенскую воду».
«Я напомню, что все Патриаршие богослужения сейчас можно посмотреть на телеканалах „Спас“ и „Союз“», — добавил он.