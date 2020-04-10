В РПЦ рассказали, как отпраздновать Пасху в условиях самоизоляции

По его словам, «празднование Пасхи в разных регионах будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации и тех ограничений, которые введены властями». В Москве Церковь советует остаться в этот праздник дома, так как в городе больше всего случаев инфицирования.

Легойда уточнил, что «любой человек может самостоятельно освятить куличи и пасхи дома, используя для этого Крещенскую воду».

«Я напомню, что все Патриаршие богослужения сейчас можно посмотреть на телеканалах „Спас“ и „Союз“», — добавил он.