    02 июня 2020, 02:03

    В РПЦ раскритиковали православных Telegram-блогеров

    Кирилл Фролов

    Священники-видеоблогеры «нападают на церковь», а анонимные Telegram-каналы и вовсе занимаются «медийным терроризмом». Об этом в своей программе на канале «Спас» заявил первый замглавы синодального отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Александр Щипков.
    В РПЦ раскритиковали православных Telegram-блогеров

    По словам Щипкова, священники, начинающие вести видеоблог, через несколько месяцев уже критикуют РПЦ, а затем и «открыто воюют» с ней. В конечном итоге они покидают церковь.

    Щипков считает, что «любое заигрывание церкви с современностью ни к чему хорошему не приведет». И присутствие священников в соцсетях составляет «ничтожно малую» часть их миссии.

    Еще одной проблемой, по мнению представителя Московского патриархата, являются околоцерковные Telegram-каналы, которые «просто заполонили собой интернет-пространство». Действия анонимных каналов — «это новая форма гонения на церковь», а сами они являются средством пропаганды, добавил он.

    Ранее пользователи обратили внимание на ролики пермского отделения евангелической церкви «Новый Завет». Ведущая там в красках рассказывала о распятии Христа, а также о наказании детей за непослушание.