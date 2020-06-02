В РПЦ раскритиковали православных Telegram-блогеров

По словам Щипкова, священники, начинающие вести видеоблог, через несколько месяцев уже критикуют РПЦ, а затем и «открыто воюют» с ней. В конечном итоге они покидают церковь.

Щипков считает, что «любое заигрывание церкви с современностью ни к чему хорошему не приведет». И присутствие священников в соцсетях составляет «ничтожно малую» часть их миссии.

Еще одной проблемой, по мнению представителя Московского патриархата, являются околоцерковные Telegram-каналы, которые «просто заполонили собой интернет-пространство». Действия анонимных каналов — «это новая форма гонения на церковь», а сами они являются средством пропаганды, добавил он.

Ранее пользователи обратили внимание на ролики пермского отделения евангелической церкви «Новый Завет». Ведущая там в красках рассказывала о распятии Христа, а также о наказании детей за непослушание.