В РПЦ призвали «не хайповать» на словах протоиерея Смирнова о девочках

В Московском патриархате, комментируя заявление протоиерея Димитрия Смирнова о детях и школе, призвали «не хайповать» на этой теме и не вырывать слова из контекста.

«Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен „хайп“, но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс», — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Так он прокомментировал резонанс от раннего выступления протоиерея Димитрия Смирнова в эфире радиостанции «Радонеж», в котором священник привел пример из приходской жизни, когда мать не отдала семилетнюю девочку в школу, а оставила ее дома помогать ей с младенцем. Протоиерей отметил, что «это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет». В школе девочка будет учиться зависти, скверным словам, обзыванию и хамству учителям, добавил протоиерей, а оставшись помогать дома, «она будет уже готовая мама» и «все будет уметь».

Говоря об этом выступлении Легойда заметил, что некоторые СМИ выпустили материалы с заголовками вроде «В РПЦ заявили о бесполезности школьного образования для девочек» или «Протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу и готовить в мамы».

Он отметил, что любой может послушать выпуск, о котором идет речь, и убедиться, что «батюшка рассказал конкретную историю о знакомой ему девочке из его прихода». Легойда отметил, из выступления никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу. По словам главы синодального отдела, в интервью Смирнов рассуждает о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным и высказывает аргументы, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью.

Легойда высказал мнение, что из-за «непрофессионализма, безграмотности или намеренного искажения» слов священника в СМИ их читатели могут решить, что «Церковь объявила войну образованию для женщин и девочек, приковывает их к батареям и не пускает в школу».

Представитель РПЦ назвал сложившуюся ситуацию очередным скандалом на пустом месте.