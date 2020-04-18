В РПЦ призвали на Пасху зажигать на окнах фонарики вместо свечей

Православным верующим, присоединившимся к акции «Окна Пасхи», посоветовали на окна поставить фонарики и закрытые лампады, а не обычные свечи.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, это нужно, чтобы избежать пожара.

«Призываю, во-первых, по возможности использовать безопасные закрытые фонарики или лампадки, а, во-вторых, всех быть вдвойне бдительными, чтобы светлая пасхальная ночь по нашей небрежности не омрачилась печальными инцидентами, а доброе начинание не обернулось ущербом», — отметил Легойда.

Он пояснил, что в квартирах на балконах и лоджиях по закону не разрешатся разводить открытый огонь. «Под это определение могут подпадать и зажженные свечи, за что предусмотрены штрафы», — отметил представитель РПЦ.

Ранее сообщалось, что православный журнал «Фома» предложил православным присоединиться к акции «Окна Пасхи» — в полночь зажечь лампаду или свечу в лампе и поставить на окно. Эта акция направлена на поддержку верующих в условиях пандемии, когда праздник придется встречать дома, а не в церкви.