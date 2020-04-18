В РПЦ отказались признавать существование инопланетян. Для «свидетелей» НЛО нашли религиозное объяснение

Об инопланетянах ничего не сказано в Священном Писании. А это значит лишь одно: их не существует.

«Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Священник подчеркнул, что людям, которые видели инопланетян и НЛО, являлись бесы. Он сослался на книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего». Существование демонов, по словам митрополита, подтверждает «многовековой опыт церковных людей».

Ранее в Сети появилось видео с якобы НЛО, которое снял житель Томской области. В кадр попали три светящиеся точки на голубом небе, которые выстроились в треугольник.