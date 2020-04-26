В РПЦ опровергли слухи о массовом заражении среди священников

«Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси сообщает, что нет никаких подтверждений тезиса о том, что масштабы распространения болезни среди клириков выше, чем в таких социальных группах, как врачи, полицейские и других», — заявил Легойда. Также он отметил, что все выявленные случаи COVID-19 — под контролем церкви и соответствующих ведомств.

По словам представителя РПЦ, любой клирик, если считает нужным, может рассказать широкой публике о своем заражении, но все это делать не обязаны. Легойда удивляется, почему никто не интересуется данными о заразившихся работниках министерств или продавцах в продуктовых магазинах.

Ранее очаг заражения коронавирусом выявили в Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом. Там COVID-19 заболели сразу 48 монахинь. Монастырь закрыли на карантин.