Прихожан РПЦ заверили, что в онлайн-богослужениях нет ничего зазорного

Чураться достижений технического прогресса православным верующим не стоит. Во время пандемии коронавируса за богослужениями вполне можно следить онлайн. Это никакое не нарушение традиций.

«Мы живем в эпоху новых технологий: интернета, смартфонов, планшетов. Часто мы недовольны развитием таких технологий: они могут потворствовать человеческим слабостям, умножению грехов. Но в данной ситуации [с коронавирусом] они могут нам помочь. Всенощную можно слушать у себя дома, помолиться в тишине», — заявил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон в интервью порталу «Милосердие».

Священник отметил, что в храм необходимо приходить за причастием, а «слушать песнопения и тексты всенощной и литургии» можно и дома. Епископ Пантелеймон заявил, что ни в коем случае не призывает нарушать традиции, но следовать ограничениям властей в период эпидемии просто необходимо.

Ранее РПЦ ужесточила санитарные правила. Прихожанам временно нельзя целовать крест в конце литургии, а священникам необходимо проводить причастие, крещение и соборование максимально безопасно.

Все иконы, к которым прикладываются люди, теперь постоянно обрабатывают дезинфицирующим раствором. Священнослужителей обязали внимательно следить за состоянием собственного здоровья и самочувствием служителей храмов.

Вспышка нового коронавируса случилась в китайском Ухане в конце 2019 года. За несколько недель 2019-nCoV распространился по всему миру, и ВОЗ объявила о пандемии. С тех пор от COVID-19 умерли около девяти тысяч человек. В России вирусом заразились 199 человек.