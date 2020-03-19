    19 марта 2020, 18:40

    Прихожан РПЦ заверили, что в онлайн-богослужениях нет ничего зазорного

    Андрей Иванов

    Чураться достижений технического прогресса православным верующим не стоит. Во время пандемии коронавируса за богослужениями вполне можно следить онлайн. Это никакое не нарушение традиций.
    Прихожан РПЦ заверили, что в онлайн-богослужениях нет ничего зазорного

    «Мы живем в эпоху новых технологий: интернета, смартфонов, планшетов. Часто мы недовольны развитием таких технологий: они могут потворствовать человеческим слабостям, умножению грехов. Но в данной ситуации [с коронавирусом] они могут нам помочь. Всенощную можно слушать у себя дома, помолиться в тишине», — заявил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон в интервью порталу «Милосердие».

    Священник отметил, что в храм необходимо приходить за причастием, а «слушать песнопения и тексты всенощной и литургии» можно и дома. Епископ Пантелеймон заявил, что ни в коем случае не призывает нарушать традиции, но следовать ограничениям властей в период эпидемии просто необходимо.

    Ранее РПЦ ужесточила санитарные правила. Прихожанам временно нельзя целовать крест в конце литургии, а священникам необходимо проводить причастие, крещение и соборование максимально безопасно.

    Все иконы, к которым прикладываются люди, теперь постоянно обрабатывают дезинфицирующим раствором. Священнослужителей обязали внимательно следить за состоянием собственного здоровья и самочувствием служителей храмов.

    Вспышка нового коронавируса случилась в китайском Ухане в конце 2019 года. За несколько недель 2019-nCoV распространился по всему миру, и ВОЗ объявила о пандемии. С тех пор от COVID-19 умерли около девяти тысяч человек. В России вирусом заразились 199 человек.