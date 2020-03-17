В РПЦ назвали способ избавится от страха перед коронавирусом
«За 2019 год на дорогах России погибли более 15 000 человек, а от случайных отравлений алкоголем погибли около пяти тысяч наших граждан. При этом никто не боится садиться за руль или выпивать, а иногда и то, и другое одновременно», — отметил он в своем Telegram-канале.
Легойда пояснил, что люди боятся не самого вируса как такового, а его новизну. При этом он подчеркнул, что «с христианской точки зрения любой страх, кроме страха Божия, является грехом», и что Христос наставлял своих учеников ничего не бояться.
«Грех страха, именуемый малодушием, возникает, когда думаешь только о себе любимом, поэтому если перестать концентрироваться на своей искрящейся персоне, а подумать, как ты можешь помочь ближним, в том числе в связи с распространением коронавируса, тогда все страхи уйдут», — заявил представитель РПЦ.
Ранее РПЦ посоветовала верующим сохранять спокойствие, но при этом не пренебрегать гигиеническими нормами.