В РПЦ назвали способ избавится от страха перед коронавирусом

На фоне вспышки пандемии COVID-2019 представитель Православной Церкви России Владимир Легойда рассказал, как можно избавиться от тревожных настроений.

«За 2019 год на дорогах России погибли более 15 000 человек, а от случайных отравлений алкоголем погибли около пяти тысяч наших граждан. При этом никто не боится садиться за руль или выпивать, а иногда и то, и другое одновременно», — отметил он в своем Telegram-канале.

Легойда пояснил, что люди боятся не самого вируса как такового, а его новизну. При этом он подчеркнул, что «с христианской точки зрения любой страх, кроме страха Божия, является грехом», и что Христос наставлял своих учеников ничего не бояться.

«Грех страха, именуемый малодушием, возникает, когда думаешь только о себе любимом, поэтому если перестать концентрироваться на своей искрящейся персоне, а подумать, как ты можешь помочь ближним, в том числе в связи с распространением коронавируса, тогда все страхи уйдут», — заявил представитель РПЦ.

Ранее РПЦ посоветовала верующим сохранять спокойствие, но при этом не пренебрегать гигиеническими нормами.