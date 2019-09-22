В РПЦ назвали недопустимым бить детей за мат по совету священника
РПЦ всегда выступает против методов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или же причинить его здоровью вред.
Протоиерей РПЦ Смирнов рассказал, как отучить от мата. И его метод вызывает вопросыПодробнее
«И в деятельности всех церковных, благотворительных учреждений этот принцип строго соблюдается», — добавили в церкви.
До этого протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал, как один из его воспитанников нецензурно выругался при нем, тогда он дал ему «по роже», и после этого воспитанник не ругается уже пять лет. Смирнов также добавил, что этот способ эффективный, но лучше обойтись без него.
По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, Смирнов известен благодаря своим ярким сравнениям и образами, однако как человек он очень мягкий.
«Отец Дмитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил», — подчеркнул Кипшидзе.
Он уточнил, что это просто шуточная фраза, которая не характеризует священника как способного применять насилие по отношению к детям.