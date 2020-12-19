В РПЦ назвали Байдена неполноценным христианином из-за поддержки ЛГБТ
Ранее Байден представил трансгендера Шарлотту Клаймер в качестве будущего министра образования США. Клаймер — ветеран американской армии, правозащитница и известная в Штатах ЛГБТ-активистка.
Байден заявлял о поддержке геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров еще будучи вице-президентом в команде Барака Обамы. Он, в частности, говорил, что защита прав сексуальных меньшинств — это отличительная черта цивилизованных стран, которая должна стоять выше национальных культур и предрассудков.
Иларион заявил в эфире «России 24», что «защитники прав сексуальный меньшинств на Западе давно превратились из защитников в нападающих».
Говоря о Байдене, представитель РПЦ отметил, что его высказывания на тему ЛГБТ и перемены пола, в том числе во время предвыборной кампании, «не позволяют воспринимать его как полноценного католика», поскольку «радикально расходятся и с католическим учением, и вообще с христианским вероучением».
Иларион предположил, что на посту президента Байден может стать более сдержанным в этих вопросах.