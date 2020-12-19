В РПЦ назвали Байдена неполноценным христианином из-за поддержки ЛГБТ

Поддержка ЛГБТ со стороны избранного президента США Джо Байдена не позволяет считать его «полноценным» христианином, каким он сам себя представляет. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Ранее Байден представил трансгендера Шарлотту Клаймер в качестве будущего министра образования США. Клаймер — ветеран американской армии, правозащитница и известная в Штатах ЛГБТ-активистка.

Байден заявлял о поддержке геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров еще будучи вице-президентом в команде Барака Обамы. Он, в частности, говорил, что защита прав сексуальных меньшинств — это отличительная черта цивилизованных стран, которая должна стоять выше национальных культур и предрассудков.

Иларион заявил в эфире «России 24», что «защитники прав сексуальный меньшинств на Западе давно превратились из защитников в нападающих».

Говоря о Байдене, представитель РПЦ отметил, что его высказывания на тему ЛГБТ и перемены пола, в том числе во время предвыборной кампании, «не позволяют воспринимать его как полноценного католика», поскольку «радикально расходятся и с католическим учением, и вообще с христианским вероучением».

Иларион предположил, что на посту президента Байден может стать более сдержанным в этих вопросах.