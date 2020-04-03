В РПЦ допустили ограничение служений на Пасху онлайн-трансляциями

В РПЦ призвали прихожан быть готовыми на Пасху отказаться от посещения храмов. Возможно придется ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевизору, сообщил митрополит Иларион Волоколамский.

«Пока что мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — заявил митрополит во время прямого эфира на портале Jesus-Portal.ru.

Священнослужитель при этом добавил, что состоится освящение куличей перед праздником. По его словам, рекомендации по празднованию Пасхи будут озвучены позже, как только Священный синод продумает этот вопрос и примет определенные решения.

В исключительных случаях исповедоваться можно будет по телефону или через Skype по предварительной договоренности со священником, добавил митрополит. Такие меры могут принять для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, вспышка которого уже несколько месяцев бушует по всему миру.

В конце марта, по этой же причине, патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов. РПЦ отказывалась закрывать храмы или отменять службы, несмотря на рекомендации властей Москвы и Санкт-Петербурга.