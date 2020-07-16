В Ростовской области пропало 24 кг взрывчатого вещества

В Ростовской области обнаружили пропажу 24 килограммов взрывчатого вещества. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился сотрудник производственного участка ООО «Югвзрывпром», расположенного в Ростовской области. Он заявил, что при приемке товара была выявлена недостача.

Согласно накладной, в перевозящем транспортом средстве должно было находиться более 15 тонн эмульсионно-взрывчатого вещества «Нитронит-пас». При взвешивании оказалось, что вещества на 24 килограмма меньше.

Сотрудники полиции провели осмотр автомобиля. В ходе него обнаружены повреждения пломбы и дужки замка. Автомобиль следовал по маршруту Санкт-Петербург — Ростовская область.

Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего. С места собраны улики, в том числе навесной замок и ключ к нему.