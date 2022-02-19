В Ростовской области подготовили 13 тысяч мест размещения для жителей Донбасса

Пункты временного размещения на 13 тысяч человек создали для жителей ДНР и ЛНР в Ростовской области, сообщил первый вице-губернатор Игорь Гуськов. Всего в регионе сейчас открыто восемь ПВР.

Треть от общего числа размещенных в этих пунктах беженцев — дети. По словам Гуськова, эвакуированных жителей Донбасса обеспечили всем необходимым, сообщил ТАСС.

Гуськов добавил, что средства для оказания помощи беженцам из федерального бюджета поступили в регион минувшей ночью. «Мы благодарны правительству России за оперативное решение вопросов», — сказал политик.

В Ростовскую область ранее прибыли руководители МЧС, Роспотребнадзора и специалисты Минздрава. Субъекту перевели пять миллиардов рублей на выплаты прибывшим из Донбасса — по 10 тысяч рублей каждому.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в Ростове-на-Дону обратилась к врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну с просьбой не размещать эвакуированных жителей в Краснодарском и Ставропольском краях из-за предстоящего туристического сезона, написал «Интерфакс».

«Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут. <…> Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, [нужно организовать прием жителей] в других местах», — сказала она.

По ее мнению, Кубань и Ставрополье следует пока не вовлекать в эту систему.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР была организована местными властями 18 февраля из-за эскалации обстановки в регионе. Рано утром 19 февраля в МЧС ДНР сообщили об эвакуации более 6,6 тысячи жителей, 2,5 тысячи из них — дети. В пунктах временного размещения организуют питание и медицинское обслуживание.