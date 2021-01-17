В Ростове проверили больницу, в которой завышали данные по рождаемости

Больницу, пациенты которой неоднократно сообщали о нарушениях ради улучшения статистики, проверили в Ростове-на-Дону. Соблюдение качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в регионе исследовал Росздравнадзор.

Ведомство сообщило, что уже передало все данные проверки в Следственный комитет России. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Ростовской области в 2017–2018 годах врачей заставляли оставлять в сельской местности беременных женщин с угрозой преждевременных родов — по правилам их должны были направлять в перинатальный центр. Не направляли туда и недоношенных младенцев, а детей, которые погибли во время родов, оформляли как мертворожденных. Это делалось, чтобы улучшить статистику.

«В 2018 году Росздравнадзором была проведена тщательная проверка качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям. По итогам проверки, в связи c выявленными нарушениями в оказании медпомощи, от должности был отстранен главный врач Ростовского перинатального центра Валерий Буштырев», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все результаты проверки направили в Следственный комитет России.