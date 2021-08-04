В Ростове-на-Дону, как и в других российских городах, стараются сохранить историческую память о войне. Город поддержал инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова открыть филиал Музея обороны Ленинграда, рассказало РИА ФАН.

Политолог Вадим Манукян отметил, что такая инициатива позволит молодому поколению больше узнать о событиях военных лет. Он подчеркнул, что всегда с трепетом относится к теме сохранения исторической памяти и тем вещам, которые объединяют людей, написала «Политика сегодня».

В Москве и Петербурге прикладывают много усилий для защиты достоверной информации о Великой Отечественной войне. А появление такого учреждения в Ростове поспособствует патриотическому воспитанию жителей города, заключил политолог