В Росстате объяснили подсчеты данных о смертности от COVID-19

Информация Росстата об умерших от COVID-19 в России отличается от цифр оперштаба из-за проблем в подсчете. В некоторых субъектах не все смерти регистрируют в ЗАГСах.

«Безусловно, там (в оперштабе — прим. ред.) самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему», — рассказал в интервью РБК глава Росстата Павел Малков.

Ведомство получает информацию об умерших от COVID-19 из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Сначала в Росстат поступают первичные медицинские свидетельства о смерти, а позднее окончательные свидетельства.

Во время пандемии коронавируса в России вскрылись проблемы со схемой сбора данных о летальных случаях. Они повлияли на расхождения в статистических данных. На путаницу в цифрах оказывают влияние два фактора. Во-первых, на момент регистрации смерти пациента может не быть окончательного медицинского свидетельства, а во-вторых, в некоторых регионах необязательно регистрировать смерть в ЗАГСе для похорон. Такой закон действует в крупных городах.

По последним данным, жертвами COVID-19 в России стали 8206 человек. Всего медики выявили 592 280 случаев заражения коронавирусом. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что смертность от COVID-19 в России значительно снизится к концу июля.