В «Российском союзе молодежи» оценили обеспечение безопасности на сентябрьских выборах

Пандемия коронавируса не могла не отразиться на избирательной кампании в этом году. Усилия будут прикладываться не только для того, чтобы голосование было удобным и прозрачным, но и безопасным, заявил «360» председатель московской областной организации «Российский союз молодежи» Артем Репяхов.

По его словам, их организация на предстоящих выборах будет заниматься общественным контролем. Для этого они готовят наблюдателей.

Отдельно Репяхов отметил, что выборы будут проходить с 17 по 19 сентября. Трехдневный срок голосования, по его словам, это самое оптимальное решение в условиях борьбы с распространением коронавируса.

«При однодневном голосовании в часы пик на многих участках может быть скопление людей. Трехдневное голосование позволит этого избежать, растянуть потоки людей», — пояснил он.

По его мнению, такое вариант удобнее недельного голосования, потому что тогда в таком случае на сотрудников, которые обеспечивают голосование, ложится очень большая нагрузка. Поэтому три дня, как подчеркнул он, будет золотой серединой. Получится избежать столпотворений, люди смогут выбрать удобный для себя день для голосования, а сотрудники на участках избегут сверхнагрузки.