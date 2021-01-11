Система распознавания лиц может появиться в российских школах

Систему распознавания лиц предложили внедрить в российских школах. Речь идет о системах видеонаблюдения и видеоаналитики, отметили авторы инициативы — Минпросвещения и Минцифры страны.

Это следует из приказа, который 11 января появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ предлагает утвердить стандарт «Цифровая школа». Он подразумевает установку в учебных заведениях систем видеонаблюдения, видеосвязи и видеоаналитики. Они нужны, чтобы контролировать не только безопасность учеников, но и отслеживать соблюдение правил проведения государственной итоговой аттестации.

«Система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь», — сказано в документе.

Если предложенную систему реализуют, ее можно будет интегрировать с базами МВД страны. Это позволит правоохранителям эффективнее искать подозреваемых и преступников. Кроме того, их можно будет интегрировать с системами «Безопасный город» и 112.