Назван возраст, после которого в России женщин становится больше мужчин

Большой разрыв между числом женщин и мужчин происходит в России после 35 лет. К 70 годам разница возрастает почти в два раза. Об этом рассказал глава Росстата Павел Смелов. Он отметил, что такое соотношение не меняется уже больше века.

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«В возрастной категории 30–34 года на одну тысячу мужчин насчитывается 992 женщины, а в возрастной группе 35–39 лет — уже 1021 женщина. С каждой последующей возрастной группой мужчин становится все меньше», — сообщил Смелов. Его процитировал сайт kp.ru.

Тем не менее статистика рождаемости за 2019 год, наоборот, показывает хорошую тенденцию. Так, на 945 новорожденных девочек приходится тысяча мальчиков. Однако данные этого года по населению в возрасте старше 70 лет зафиксировали критический разрыв между пожилыми россиянами и россиянками. На 2,2 тысячи женщин приходится тысяча мужчин.

Минздрав объясняет это тем, что смертность среди мужчин выше из-за пристрастия к алкоголю, язвенных болезней желудка, развития цирроза и возникновения гипертонической болезни. Также нужно учитывать получение ими травм. Нередки несчастные случаи и самоубийства. В целом принято считать, что женщины более ответственно относятся к своему здоровью, чем мужчины.