В России запустят пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки

В России в 2021 году стартует пилотный проект определения уровня совокупного дохода российских домохозяйств. Запустят его Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, Пенсионным фондом России (ПФР) и Росстатом.

Как сообщил «Коммерсант», главным исполнителем проекта будет налоговое ведомство. Этот пилотный проект будет проведен для совершенствования принципов адресности социальной помощи, а не «фискальной функции», которая в нем не задействована, подчеркнули в ФНС.

Для этого ведомство разработает механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, сформирует сведения об их налогооблагаемых доходах и дальше передаст эту информацию в ПФР, где уже есть данные о начисляемых социальных выплатах.

В Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за каждого последующего ребенка. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Толстой. Он также отметил, что многодетные семьи нуждаются в помощи не только материальной. Им нужны места в детском саду, период ухода за ребенком до трех лет должен входить в трудовой стаж.