После убийства Лизы Киселевой в России захотели вернуть смертную казнь. Мнения против

Убийство девятилетней Лизы Киселевой в Саратове всколыхнуло общество. Многие говорят о необходимости ввести смертную казнь за подобные преступления. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод объяснил «360», почему этого делать не стоит.

Член Совета при президенте РФ по правам человека заметил, что снизить уровень насилия и агрессии таким образом получится вряд ли.

«Выход из этой ситуации — в правовом просвещении общества, повышении уровня жизни граждан, развитии культуры, духовности. В развитии институтов государства и общества», — сказал он.

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Сам Брод является противником смертной казни по нескольким причинам. Говоря об опыте стран, где высшая мера применяется в качестве наказания, он подчеркнул, что к желаемым результатам это не приводит.

«[Смертная казнь] не снижает уровень коррупционных и насильственных преступлений. <…> В советское время, когда система следственных и правоохранительных органов была более организованной, тем не менее случались ошибки и под высшую меру подводили невиновных людей», — напомнил глава Московского бюро по правам человека.

Сейчас к смерти невиновных людей, по его словам, может привести «низкий профессионализм, ошибки следствия» и коррупционная составляющая. Есть в вопросе и моральная сторона.

«Не нам, земным людям, решать судьбу человека, отнимать его право на жизнь. Уголовное процессуальное законодательство РФ предусматривает весьма жесткую уголовную ответственность за тяжкие преступления, которые в том числе повлекли смерть граждан. В том числе пожизненное заключение, которое является весьма существенным, серьезным и тяжелым наказанием для осужденных», — заключил Брод.

Его коллега, член Общественной палаты РФ и директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова придерживается аналогичного мнения.

«Конечно, случай жуткий. Но я не считаю, что нужно отменять [мораторий на смертную казнь]. Много веков потребовалось человечеству — прогрессивным странам, чтобы прийти к этому сложному решению», — сказала она.

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Зачастую, добавила Тополева-Солдунова, создается ощущение, что за «средневековые преступления» должна быть такая же мера наказания.

«Но мы не можем до этого скатываться. <…> Велика цена ошибки — человеческая жизнь. Даже у самого страшного преступника должен быть какой-то шанс изменить свою жизнь, пусть он никогда и не выйдет из заключения. Пожизненное заключение и изоляция от общества — тоже страшное наказание», — считает член Совета при президенте РФ по правам человека.

Общество, заключила она, должно думать, как предотвращать такие страшные преступления, но не возвращаться к смертной казни.

Тем не менее на сайте Change.org уже появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, депутатам Государственной думы и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву. Ее авторы настаивают, чтобы за доказанные преступления против жизни детей ввели смертную казнь или гарантированное пожизненное заключение.

«У педофилов не должно быть права на реабилитацию с помощью психиатрии!» — заявлено в тексте петиции. Ее подписали уже более 17 тысяч человек.

Лизу Киселеву убили в Саратове 9 октября. На девочку напали, когда она шла в школу. Предполагаемый преступник задержан.