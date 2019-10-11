После убийства Лизы Киселевой в России захотели вернуть смертную казнь. Мнения против
Член Совета при президенте РФ по правам человека заметил, что снизить уровень насилия и агрессии таким образом получится вряд ли.
«Выход из этой ситуации — в правовом просвещении общества, повышении уровня жизни граждан, развитии культуры, духовности. В развитии институтов государства и общества», — сказал он.
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Сам Брод является противником смертной казни по нескольким причинам. Говоря об опыте стран, где высшая мера применяется в качестве наказания, он подчеркнул, что к желаемым результатам это не приводит.
«[Смертная казнь] не снижает уровень коррупционных и насильственных преступлений. <…> В советское время, когда система следственных и правоохранительных органов была более организованной, тем не менее случались ошибки и под высшую меру подводили невиновных людей», — напомнил глава Московского бюро по правам человека.
Сейчас к смерти невиновных людей, по его словам, может привести «низкий профессионализм, ошибки следствия» и коррупционная составляющая. Есть в вопросе и моральная сторона.
«Не нам, земным людям, решать судьбу человека, отнимать его право на жизнь. Уголовное процессуальное законодательство РФ предусматривает весьма жесткую уголовную ответственность за тяжкие преступления, которые в том числе повлекли смерть граждан. В том числе пожизненное заключение, которое является весьма существенным, серьезным и тяжелым наказанием для осужденных», — заключил Брод.
Его коллега, член Общественной палаты РФ и директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова придерживается аналогичного мнения.
«Конечно, случай жуткий. Но я не считаю, что нужно отменять [мораторий на смертную казнь]. Много веков потребовалось человечеству — прогрессивным странам, чтобы прийти к этому сложному решению», — сказала она.
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Зачастую, добавила Тополева-Солдунова, создается ощущение, что за «средневековые преступления» должна быть такая же мера наказания.
«Но мы не можем до этого скатываться. <…> Велика цена ошибки — человеческая жизнь. Даже у самого страшного преступника должен быть какой-то шанс изменить свою жизнь, пусть он никогда и не выйдет из заключения. Пожизненное заключение и изоляция от общества — тоже страшное наказание», — считает член Совета при президенте РФ по правам человека.
Общество, заключила она, должно думать, как предотвращать такие страшные преступления, но не возвращаться к смертной казни.
Тем не менее на сайте Change.org уже появилась петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, депутатам Государственной думы и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву. Ее авторы настаивают, чтобы за доказанные преступления против жизни детей ввели смертную казнь или гарантированное пожизненное заключение.
«У педофилов не должно быть права на реабилитацию с помощью психиатрии!» — заявлено в тексте петиции. Ее подписали уже более 17 тысяч человек.
Лизу Киселеву убили в Саратове 9 октября. На девочку напали, когда она шла в школу. Предполагаемый преступник задержан.