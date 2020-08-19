В России зафиксирован всплеск фишинговых атак на клиентов банков

В июле был поставлен рекорд по фишинговым атакам среди клиентов российских банков. Появилось 312 доменных имен популярных финансовых организаций. Это количество больше, чем за вместе взятые предыдущие месяцы текущего года.

Об этом сообщил Telegram-канал In4security, пишет газета «Коммерсант». При этом указывается, что с начала 2020-го общее количество таких доменов составило 618.

Больше половины, а именно две трети доменных имен оформлены через российских регистраторов, многие — в экзотических доменных зонах.icu или.cf.

В банках подтвердили, что фейковые сайты появляются при выдаче в поиске и рекламируют себя в интернете. Кроме того, рост фишинговых сайтов, маскирующихся под финансовые организации, заметили в «Лаборатории Касперского».

В конце июля россияне стали жаловаться на кражи денег с карт Сбербанка через онлайн-сервис. Клиенты не получали push-уведомлений о переводах средств или SMS с кодами для подтверждения оплаты покупок. А просто внезапно узнавали, что на счету больше нет денег.