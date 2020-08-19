В России зафиксирован всплеск фишинговых атак на клиентов банков
Об этом сообщил Telegram-канал In4security, пишет газета «Коммерсант». При этом указывается, что с начала 2020-го общее количество таких доменов составило 618.
Больше половины, а именно две трети доменных имен оформлены через российских регистраторов, многие — в экзотических доменных зонах.icu или.cf.
В банках подтвердили, что фейковые сайты появляются при выдаче в поиске и рекламируют себя в интернете. Кроме того, рост фишинговых сайтов, маскирующихся под финансовые организации, заметили в «Лаборатории Касперского».
В конце июля россияне стали жаловаться на кражи денег с карт Сбербанка через онлайн-сервис. Клиенты не получали push-уведомлений о переводах средств или SMS с кодами для подтверждения оплаты покупок. А просто внезапно узнавали, что на счету больше нет денег.