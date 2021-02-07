В России задержали четверых участников беспорядков в Белоруссии

Организовывавшие массовые беспорядке в августе в Белоруссии задержаны на территории России. Минском направлены документы на экстрадицию четверых.

«Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения», — рассказал начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня». Данный текст процитировало РИА «Новости».

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по статистике ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске и других регионах они были сопряжены с общественными беспорядками. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики применяли спецсредства и спецтехнику.