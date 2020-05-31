В России за сутки потушили 45 лесных пожаров

Российским спасателям удалось за сутки потушить 45 лесных пожаров на общей площади более 5,6 тысячи гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.05.2020 в России ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 5 640 гектаров», — приводит РИА «Новости» сообщение Авиалесоохраны.

В России к полуночи 31 мая действовали 26 лесных пожаров на общей площади 6 469 гектаров, их активно тушили. В Иркутской области фиксируется наибольшая площадь пожаров (свыше 2,7 тысячи гектаров).

Пожароопасный сезон в России уже наступил. Рослесхоз подготовил прогноз пожарной опасности в лесах до октября 2020 года. Сложная ситуация может сложиться в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Также в ведомстве рассказали и о том, может ли повториться сценарий 2010 года. Прогнозировать повышенную опасность горения лесов и торфяников сейчас сложно, ведь в стране наблюдаются погодные аномалии.