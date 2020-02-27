В России выступили за ужесточение требований к составу пива

Требования к составу пива попросили сделать более строгими. Скоро по техническому регламенту ЕАЭС зерном можно будет заменить до 50% солода при производстве пенного напитка. В Союзе российских пивоваров (СРП) хотят, чтобы норму оставили на 20%.

Просьбу председатель правления СРП Даниил Бриман направил в Минфин РФ, сообщила газета «Ведомости».

С 2021 года будет действовать технический регламент ЕАЭС. Он-то и позволит сократить количество солода в пиве. По существующей в России норме заменить можно только 20% солода, что в организации и хотят закрепить в новом регламенте.

Бриман считает, что солод вместо зерна применяют, чтобы снизить себестоимость пива. Вероятна ситуация с возникновением нездоровой конкуренции. Положение тех производителей, которые используют только солод окажется более невыгодным.

Если заменять зерном более 20% солода, пострадает и качество слабоалкогольного напитка. В таких случаях производители используют промышленные ферменты. А они в свою очередь могут попасть в уже готовый продукт.

Производители солода, по мнению Бримана, тоже под угрозой. Если на него снизится спрос, то производство сократится.

В СРП попросили у министра финансов Анатолия Силуанова установить минимальные розничные цены на пиво. Мера, полагают в союзе, необходима, поскольку в магазинах полно акционного пива. Его продают по «критически низким демпинговым ценам». Они не соответствуют ни производственным затратам, ни выплатам налогов.