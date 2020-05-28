«Ъ»: в России выросло число деловых поездок

В привычный рабочий ритм россиян возвращаются командировки. По сравнению с апрелем, их число в первой половине мая выросло в полтора раза. Но пока уровень поездок по-прежнему рекордно низкий.

Аналитики подсчитали, что спрос на командировки в мае увеличился на 54%. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства делового туризма «Аэроклуб». Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он сократился на 96%. В апреле падение составило 98%.

По версии специалистов сервиса Smartway, число бизнес-поездок в первой половине мая выросло вдвое. И теперь достигает 20% от докризисных показателей. В мае люди стали больше путешествовать из Москвы и в Москву, а в апреле по России ездили сотрудники производственных предприятий, которые не прекратили работу.

Деловые туристы чаще всего за апрель и май отправлялись именно в столицу РФ. Новый Уренгой стал вторым направлением по востребованности, Уфа заняла третьей место. В первую пятерку вошли Новосибирск и Санкт-Петербург. Активность полетов в некоторые города, наоборот, снизилась. Эксперты связывают это с тем, представители каких предприятий сейчас ездят в командировки.

За границу россияне тоже летают, но на бизнес-джетах. С 1 по 26 мая количество таких перелетов, уточнил Reuters, выросло почти в два раза, по сравнению с апрелем.

Эксперты полагают, в начале лета командировок станет еще больше, но докризисного уровня поездки все равно не достигнут. В основном их росту мешает двухнедельный карантин: многие регионы установили такие правила для всех приезжих. После отмены таких мер восстановится только 50-60% от числа командировок докризисного периода. Отдыхать россияне пока смогут только в своей стране.