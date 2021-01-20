В России вырос спрос на коммерческую площадь

Россияне начали массово скупать коммерческие площади. В прошлом году спрос на небольшие торговые помещения — от 60 до 90 квадратных метров — на первых этажах домов в России вырос на 25–30%, на маленькие офисы — от 30 до 50 «квадратов» — на 10–15%.

Небольшие помещения на первых этажах домов стали доступнее, и спрос на них вырос, сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

За последние шесть месяцев скидки на такие площади достигали 20–25%, при этом выросло и предложение. В особенности увеличился интерес к таким помещениям в российских регионах со стороны московских инвесторов. Они покупают коммерческие площади для сдачи в аренду ритейлерам.

Покупателям столичной квартиры пришлось переплатить немалую сумму денег из-за перепланировки, которую сделала прежняя хозяйка недвижимости. Прежде чем провести сделку с первыми желающими приобрести жилье, банк прислал оценщика. Он обнаружил изменения в квартире и сообщил о них в банк и бюро технической инвентаризации (БТИ). Из-за этого планы владелицы квартиры разрушились. Жилинспекция прислала уведомление о том, что квартиру-студию необходимо вернуть к виду обычной однокомнатной.