«Ъ»: в России вырастут цены на импортный алкоголь

Импортный алкоголь на полках российских магазинов подорожает. Цены вырастут из-за изменения курса рубля. Зарубежная продукция, уверены на рынке, будет больше стоить по всем каналам продаж, в том числе и в рознице.

Поставщики уже начали рассылать партнерам письма, где говорится о повышении цен, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на копию такого документа. Например, в Beluga Group предупредили московские рестораны, что с 1 апреля стоимость алкоголя вырастет от 7% до 15%.

В правлении компании подчеркнули, что коснутся изменения только импортных брендов, но их не избежать даже при торговле спиртным в розницу.

Контрагентов уже предупреждали, что из-за коронавируса и закрытия границ с поставками продукции могут возникнуть проблемы. Некоторые перешли на предоплату и без нее отгружать алкоголь не хотят.

Крупные торговые сети тоже могут повысить цены на спиртное, но тут все зависит от самих ретейлеров. Пока что в розничных магазинах озабочены тем, чтобы обеспечить покупателей товарами первой необходимости. Особенно популярны сейчас те, что долго хранятся — крупы, замороженная продукция, макароны, — и влажные салфетки.

Если сети не захотят делать закупки алкоголя по новым ценам, то дистрибьюторы либо прекратят поставки и получат за это штрафы, либо будут отгружать продукцию по прежней стоимости. Тогда им придется работать себе в убыток.

Кроме того, ретейлеры вполне могут у поставщиков подробно обосновать повышение цен. По этой причине ценники в магазинах поменяются, скорее всего, позже.

Специалисты считают, что даже если алкоголь подорожает, его объем продаж в целом не изменится. Просто люди будут пить «по-другому». Например, более популярными станут крепкие спиртные напитки.