В России выявлена самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе

В ходе исследования высчитывался показатель DALY (Disability-adjusted life year). Этот показатель обозначает годы жизни, которые были утрачены из-за потери здоровья или инвалидности. Чем выше этот показатель, тем больше хронических болезней у населения страны.

За последние десять лет показатель DALY в России каждый год становился ниже в среднем на 2%.

Однако, несмотря на этот прогресс, страна оказалась на последней строчке в Европе по ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В 2019 году показатель DALY равнялся 63,7 года. Первую строчку заняла Исландия. Ее результат 71,9 года.

Российские ученые, которые участвовали в исследовании, такой результат страны связывают с высокими рисками неинфекционных болезней, которые вызывают курение, употребление спиртного, низкая физическая активность и неправильное питание.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай, комментируя эти данные, рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты», что это исследование демонстрирует необходимость мер, направленных на сокращение употребления табака и алкоголя среди населения.

В начале сентября Министерство здравоохранения предложило ввести новые ограничительные меры в отношении табачной индустрии. В ведомстве хотят запретить ароматические и вкусовые добавки в сигаретах, вейпах и других устройствах для потребления никотиносодержащих продуктов. Но поможет ли это сократить число курильщиков?