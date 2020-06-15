В России выявили более 80% нелегального алкоголя в магазинах

Массовые нарушения выявили в торговле алкоголем в России. По итогам проверок с января по апрель 2020 года было обнаружено 87% алкогольной продукции и 93% спирта, которые производились и продавались незаконно.

Росалкогольрегулирования (РАР) совместно с другими службами в I квартале текущего года провело 44,5 тысячи проверок организаций, производящих и продающих спиртное, пишет газета «Известия». Такие данные приводятся в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель 2020 года.

«Нелегальный оборот крепких напитков в целом по России сегодня оценивается в 30–35%, и снизить долю поможет увеличение минимальной зарплаты граждан — ее должно хватать на 100 бутылок водки, заявили эксперты», — сказано в материале газеты.

Контролеры обнаружили почти 25 тысяч нарушений за указанное время. Из них 14 тысяч были связаны с несоблюдением правил торговли алкоголем. В 2,7 тысячи — нет лицензии, а в тысячи случаев нарушением стал неправильный порядок учета спиртного.

Были также выявлены: выпуск продукции без маркировки, использование поддельного торгового знака, искажение данных об объемах производства и оборота.

В ходе проверок также обнаружили 30 подпольных фабрик алкоголя и семь организованных групп, которые совершали преступления в этой сфере. Надзорные органы возбудили 1,1 тысячи уголовных дел и составили 23 тысячи протоколов об административных нарушениях.

Как стало известно, большинство жителей России любят светлое фильтрованное пиво. Особенно спрос на лагер возрастает летом, когда темные сорта пенного напитка уходят на второй план.