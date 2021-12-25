В России второй день подряд выявляют менее 25 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 24 946 новых случаев заражения коронавирусом. Уже второй день подряд прирост не превышает 25 тысяч заболевших. Такие значения ранее были зафиксированы в начале октября.

По данным оперштаба, у 8,1% ковид протекал без симптомов. Количество пациентов, умерших из-за коронавируса, возросло на 981. Еще 42 107 заболевших выздоровели.

Лидер по ежесуточному приросту заразившихся — Москва (2714). За ней следует Санкт-Петербург (2072). Московская область замыкает первую тройку (1431).

С начала пандемии в России было выявлено 10 368 299 случаев коронавируса, жизни 303 250 людей спасти не удалось, 9 222 486 человек полностью поправились.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 60,4%. Самый высокий показатель — в Севастополе и Чукотском автономном округе.