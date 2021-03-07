В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билета

В России вступил в силу закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. Информация об этом была размещена на сайте Государственной думы.

«7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, отмечается в сообщении. Таким образом ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда 12-летнюю девочку поздно вечером в мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Похожий случай произошел в феврале в Волгограде. Кондуктор высадили из автобуса ребенка в мороз. Во время поездки у 12-летнего школьника не сработала транспортная карта. Мэрия организовала проверку.