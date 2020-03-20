В России возросла популярность ноутбуков из-за перехода на удаленку

Многие россияне начали покупать ноутбуки из-за перехода на удаленную работу. Еще одна причина — ослабление курса рубля.

Как написал РБК со ссылкой на данные компании GfK, продажи портативных компьютеров увеличились в период с 2 по 15 марта. Это произошло после того, как многие работодатели решили временно перевести сотрудников на удаленку.

Но на спрос повлияла и волатильность рубля. Эксперты объяснили, что в такой ситуации люди срочно реализовывают «отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились».

«Рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугубленного стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу», — объяснил руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев.

Он добавил, что разбирают известные марки ноутбуков. Большой популярностью пользуются гаджеты дороже 40 тысяч рублей.

Ранее СМИ писали, что из-за обвала рубля россияне бросились покупать смартфоны. По мнению экономистов, Россию ожидает повышение цен на бытовую технику, электронику, детские товары и медикаменты.