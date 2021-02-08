В России в январе упали продажи сахара и масла

Россияне в январе снизили свои покупки сахара — продажи упали на 12% по сравнению с декабрем. Средний чек также стал меньше. Похожая ситуация произошла и с подсолнечным маслом — реализация этого продукта упала на 19%.

При этом, как сообщила газета «Известия», средняя стоимость подсолнечного масла выросла, но в рамках тех пределов, которые ранее были оговорены с производителями.

Эту динамику подтверждают и продавцы. Как полагают эксперты, такая картина связана с тем, что многие россияне формировали свои запасы еще в декабре 2020 года. Тогда на многих людей могло повлиять активное обсуждение роста цен в стране.

Цены на обучение в российских автошколах могут резко взлететь этой весной. Это связано с подорожанием бензина и ужесточением правил проведения экзамена на права. Однако в автошколах пока ничего не говорят о подорожании обучения. Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева сообщила, что никакого роста цен не предвидится.