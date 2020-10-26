В России увидели лишь слова и программные обещания в угрозах нового премьера Японии вернуть Курилы

Япония не сможет вернуть Курильские острова, даже несмотря на позицию нового премьера Японии. Курилы — российская территория, передачу которой никто не планировал. Об этом «360» заявили опрошенные эксперты.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «360» отметил, что по поводу Курильских островов у президента России было много разговоров с бывшим премьером Синдзо Абэ. Сенатор отметил, что Курильские острова законно относятся к России по итогам Второй мировой войны, однако Япония почему-то считает их своими.

У нас было одно условие — сначала подписывается договор, а потом обсуждаются все вопросы. Мы никогда не обещали японцам, что решением этих вопросов будет передача наших территорий Владимир Джабаров.

Также появился новый нюанс — поправки в Конституцию. В одном из положений говорится, что Россия не может отторгать части своей территории в пользу нового государства, напомнил Джабаров.

Собеседник «360» добавил, что он удивлен заявлением нового премьера Японии, ведь политик пока ни с кем не встречался, ничего не обсуждал, но уже говорит громкие слова.

Эксперт Российского института стратегических исследований Юлия Крячкина в разговоре с «360» объяснила, что Суга вступил в должность премьера как продолжатель линии Абэ на всех направлениях, в том числе российском. Однако конкретно заявление про Курильские острова — скорее просто слова, чтобы очертить свою позицию по этому вопросу.

Оно было сделано в его программной речи в парламенте, где по большому счету это пункт обязательной программы. Он обязан был как-то очертить свою позицию по данному направлению, поэтому о прорыве говорить преждевременно Юлия Крячкина.

Крячкина считает, что Суга будет осторожен в своей российской политике, так как на прошлого премьера из-за отсутствия успехов в этом вопросе обрушилось много критики.

Новый премьер Японии Есихидэ Суга во время выступления в парламенте заявил, что в вопросе Курильских островов нужно поставить точку и заключить мирный договор, чтобы не оставлять эту проблему будущим поколениям.

Бывший глава правительства Синдзо Абэ за время своего нахождения на посту так и не смог довести переговоры по Курилам до конца. Токио настаивает, что Японии принадлежат острова Итуруп, Кунашир и Шикотан. Из-за этого спора Россия и Япония не могут заключить мирный договор.