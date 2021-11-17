Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 8,1%

К 15 ноября инфляция в РФ ускорилась до 8,1% — неделей ранее этот показатель составлял 8,07%. Об изменениях сообщил Минэкономразвития России.

По данным Росстата, с 9 по 15 ноября инфляция ускорилась до 0,18%, а до этого, с 1 по 8 ноября, наблюдался показатель 0,09%. С начала этого года потребительские цены стали больше на 6,81%.

«Снижение темпов роста цен на продтовары продолжилось (0,19% после 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели) на фоне возобновившейся дефляции плодоовощной продукции (минус 0,35% после роста на 0,5%). При этом на продукты питания, за исключением овощей и фруктов, темпы роста цен не поменялись», — рассказали в Минэкономразвития.

Цены на регулируемые и туристические услуги опустились на 0,02%. Однако в непродовольственном сегменте они, напротив, выросли — на 0,31%. К слову, цены на бензин для авто повысились на 0,26%.

В России могут повысить тарифы на платных дорогах. Такое предложение поступило от Минтранса. Инициатива связана с необходимостью обеспечить окупаемость дорог.