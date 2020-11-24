В России упростят процедуру получения «детских» выплат

Такой законопроект разработало Минэкономразвития. Проверку информации, которая подтверждает право родителей на выплату, должны делать местные органы власти, считают в министерстве.

В пояснительной записке к документу Минэкономразвития объясняет, что своей инициативой продолжает курс по проведению административной реформы, которая связана с оптимизацией работы органов власти.

В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать этот законопроект. Его положительно воспримут россияне, считают эксперты.

Больничные и пособия для матерей с детьми будут оплачиваться напрямую, а не через работодателя. Кабинет министров уже работает над введением новой системой выплат. Начиная с 2022 года указанные выплаты будут оформляться автоматически через Фонд социального страхования. Работодатель в этом принимать участие не будет. Такая система уже действует в некоторых регионах России. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, она хорошо себя зарекомендовала.

Женщинам не придется писать никаких дополнительных заявлений, а это значит, что станет меньше «бумажной» работы. Деньги будут приходить быстрее.