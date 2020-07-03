В России упразднят Фонд развития инфраструктуры

В ближайшее время фонд развития, который был создан для инвестиций в инфраструктурные проекты за счет госдолга, будет упразднен.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении фонда из Бюджетного кодекса, пишет газета «Известия».

Авторы документа ссылаются в пояснительной записке на заключение Счетной палаты на проект бюджета на 2020–2022 годы. Ресурсы фонда, как отмечают аудиты, никак не окрашены и проанализировать их использование на практике невозможно. Бюджетные средства уже распределены по государственным программам, и необходимости относить расходы на инфраструктуры в отдельную группу нет.

Из фонда предлагалось направить 3,5 триллиона рублей за 2019–2024 годы. Этот инструмент за непрозрачность не раз критиковал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В Минфине комментировать причины отказа от фонда не стали комментировать и продублировали текст пояснительной записки.

Правительство признало недействительными более 450 устаревших актов, которые были приняты в прошлом веке. Они все утратят силу в течение ближайших двух лет. В правительстве отметили, что ревизия актов проводилась в рамках механизма «регуляторной гильотины».