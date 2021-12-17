В России стремительно растет число банкротов

Число россиян, принимающих личное решение объявить себя банкротами, растет. Внесудебный вариант банкротства стал доступен в РФ с сентября 2020 года. В настоящее время число одобренных заявлений на банкротство составляет около 6 тысяч. При этом, по данным Объединенного кредитного бюро, потенциальных потребителей услуги с долгом до полумиллиона рублей почти 5 млн человек. Об этом рассказали «Известия».

К процедуре банкротства, как правило, прибегают люди, оказавшиеся не в состоянии продолжать выплачивать кредиты. При этом есть определенные условия: внесудебное банкротство можно инциировать при долге от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и сроке неисполнения шесть месяцев.

Ключевым различием между судебным и внесудебным банкротством эксперты называют невозможность освободиться от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами, которые не были указаны должником в соответствующем списке. Поэтому важно не забывать указать всех кредиторов и точные суммы долга на момент подачи заявления.

Что касается объявления банкротства по суду, то эта процедура предусматривает наличие требований к гражданину свыше 0,5 миллиона рублей и неисполнение обязательств в течение трех месяцев. Через судебную процедуру личного банкротства прошли только в первом полугодии текущего года примерно 88 тысяч россиян, примерно в два раза больше, чем год назад.

Специалисты предостерегают потенциальных банкротов от поиска специальных помощников, которые обещают решить вопрос как можно и быстрее и на максимально выгодных для человека условиях. Поиск таких помощников может привести еще к большим потерям, а иногда и к административной либо уголовной ответственности.